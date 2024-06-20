Три клуба Серии А готовы побороться за форварда «Ювентуса» Мойзе Кина

Нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин интересен трём представителям Серии А.

24-летний игрок неудачно провёл прошедший сезон, так и не отметившись результативными действиями. В «Ювентусе» готовы расстаться с форвардом текущим летом, если поступит приемлемое предложение. По сведениям журналиста Николо Скиры, возможность подписания Кина рассматривают «Болонья», «Фиорентина» и «Парма» – все три клуба уже запросили информацию об итальянце.

Стоимость Мойзе Кина, по оценке экспертов Transfermarkt, составляет 14 млн евро. Контракт футболиста с «Ювентусом» истекает летом следующего года.