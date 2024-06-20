«Интер» подпишет испанского вратаря

Голкипер «Дженоа» Хосеп Мартинес пополнит ряды миланского «Интера».

Скорый переход 26-летнего футболиста в стан «нерадзурри» уже можно считать неизбежным, утверждает инсайдер Фабрицио Романо. Сделка будет закрыта до конца недели. Интерес к Мартинесу также приписывался «Манчестер Юнайтед», однако эти сведения не соответствуют действительности.

Частью сделки по Хосепу Мартинесу станет полузащитник Гаэтано Ористанио, который перейдёт в «Дженоа» на постоянной основе.

Мартинес принял участие в 36 матчах «Дженоа» в завершившемся розыгрыше Серии А, пропустив 43 гола и восемь раз сохранив ворота в неприкосновенности.