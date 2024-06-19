«Ювентус» и Маккенни не договорились об уходе

После нового раунда переговоров между полузащитником Уэстоном Маккенни и «Ювентусом» стороны не смогли согласовать условия ухода игрока. Об этом в социальных сетях рассказывает авторитетный журналист Фабрицио Романо.

Ранее в прессе появлялась информация о возможном обмене между «Ювентусом» и «Астон Виллой»: Маккенни может поехать в Бирмингем, а Дуглас Луис – в Турин. В общем, ситуация пока остаётся неопределённой.

Действующий контракт Уэстона Маккенни с «Ювентусом» рассчитан до середины 2025 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают американца в 28 миллионов евро.