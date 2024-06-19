Рабио оценил решение «Ювентуса» назначить Мотту

Полузащитник туринского «Ювентуса» Адриен Рабио прокомментировал решение руководства назначить Тьяго Мотту на пост главного тренера. Напомним, в июле у француза истекает контракт, но есть вероятность, что «старая синьора» продлит соглашение с опытным Рабио.

«Тьяго Мотта? Он отличный тренер, который показал замечательные результаты с «Болоньей». Мы вместе играли за «ПСЖ». У Тьяго своя карьера, у меня своя. Посмотрим, что произойдёт. Думаю, «Ювентус» сделал правильный выбор, пригласив Тьяго Мотту», – цитирует Рабио журналист Фабрицио Романо.

Рабио выступает за «Ювентус» с 2019 года и с тех пор успел выиграть с командой один скудетто, а также два Кубка Италии.