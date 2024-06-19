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Чемпионат Италии. Серия А

Станкович — о «Сампдории»: Я мог уйти, но выбрал вариант остаться и «умереть» достойно

19 Июня 2024 • 13:45 Комментировать

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович рассказал, почему у него не получилось в «Сампдории».

Специалист считает, что «Сампдория» является важным клубом в истории итальянского, поэтому он не мог отказаться от предложения, несмотря на плачевную ситуацию в команде. Станкович заявил, что у «Сампдории» были финансовые трудности, но он не стал бросать команду до конца сезона.

«Я мог выбрать: либо уйти, потому что понимал, чем все закончится, либо остаться до конца и «умереть» достойно. Я выбрал второй вариант», — цитирует Станковича пресс-служба «красно-белых».

Напомним, серб возглавлял «Сампдорию» с октября 2022 по июнь 2023 года. По итогам сезона команда заняла последнее место и покинула Серию А.

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