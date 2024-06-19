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Чемпионат Италии. Серия А

Экс-тренер «Спартака» возглавит клуб Серии А

19 Июня 2024 • 08:09 Комментировать

Бывший наставник московского «Спартака» Ваоло Ваноли близок к трудоустройству в клубе итальянской Серии А. Специалист в скором времени займет пост главного тренера «Торино», об этом рапортует инсайдер Джанлука ди Марцио.

До конца сегодняшнего дня стороны должны подписать трудовое соглашение, которое будет рассчитано на два года. У руля туринского коллектива Ваноли заменит Ивана Юрича.

В минувшем сезоне чемпионата Италии «Торино» набрал 53 балла после 38 туров. Туринская команда финишировала на девятой строчке в турнирной таблице Серии А. Чемпионом страны стал миланский «Интер».

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Паоло Ваноли
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