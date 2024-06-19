Белотти близок к переходу из «Ромы» в другой клуб Серии А

Нападающий «Ромы» Андреа Белотти близок к очередной смене клубной прописки.

30-летний футболист провёл вторую половину прошедшего сезона в «Фиорентине» на правах аренды. «Фиалки» не стали вести переговоры по выкупу форварда, поэтому тот должен вернуться в расположение «Ромы». Однако, судя по всему, уже скоро Белотти вновь сменит обстановку: по сведениям журналиста Анджело Манджанте, сделку по игроку вот-вот закроет «Комо». Руководство «волков» согласилось продать итальянца за 5 млн евро.

Андреа Белотти стал автором четырёх забитых мячей, проведя 24 матча в «Фиорентине».

«Комо» финишировал вторым в минувшем розыгрыше Серии Б, завоевав путёвку в элитный дивизион.