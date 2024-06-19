Стало известно, почему «Болонья» не хочет продавать Калафьори в «Ювентус»

«Ювентусу» будет непросто убедить «Болонью» отпустить центрального защитника Рикардо Калафьори.

Футболист сборной Италии хотел бы выступать за туринцев и уже достиг устной договорённости с клубом несколько недель назад. По информации инсайдера Фабрицио Романо, ситуацию сильно осложняют непростые отношения между «Болоньей» и «Ювентусом». «Россоблу» недовольны тем, как «бьянконери» переманили в свои ряды тренера Тьяго Мотту.

Кроме того, в «Болонье» считают, что после выступления на Евро спрос на 22-летнего игрока может значительно вырасти, и тогда его можно будет продать в зарубежный клуб на более выгодных условиях.

Интерес к Рикардо Калафьори приписывается английским «Тоттенхэму», «Челси» и «Ливерпулю».