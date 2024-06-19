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Чемпионат Италии. Серия А

Инсайдер: «Де Лаурентис пообещал Конте, что Хвича останется»

19 Июня 2024 • 00:28 Комментировать

«Наполи» сделает всё возможное, чтобы сохранить в своих рядах вингера Хвичу Кварацхелию.

Агент игрока недавно заявил о его желании уйти из «Наполи», отец вингера также открыто поддержал идею ухода своего сына в другой клуб.

«Полагаю, де Лаурентис пообещал Конте, что тот сможет поработать с Кварацхелией в новом сезоне, – рассказывает известный инсайдер Маттео Моретто. – «Наполи» будет до упора настаивать на сохранении Хвичи, в клубе не намерены отступать ни на дюйм в данном вопросе. Если поступит очень-очень крупное предложение, «Наполи» его рассмотрит, но «ПСЖ» не хочет тратить огромные деньги на трансфер», – поведал журналист.

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Евро-Футбол.Ру,
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