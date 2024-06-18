Дюмфрис: «Моё будущее связано с «Интером»

Полузащитник «Интера» Дензел Дюмфрис высказался о своём будущем в миланском клубе.

— Я думаю, что мое будущее связано с «Интером». Это топ-клуб, мне здесь нравится. В «Интере» я чувствую себя как дома. Мы ведем переговоры о новом соглашении, — заявил Дюмфрис Sky Sports.

Ранее сообщалось, что в услугах 28-летнего футболиста заинтересованы «Астон Вилла» и «Манчестер Юнайтед». По данным СМИ, «Интер» готов отпустить Дюмфриса за 25-30 миллионов евро.

Нидерландец выступает за «Интер» с 2021 года. В минувшей кампании он появился на поле в 37 матчах во всех турнирах, забил четыре гола и сделал шесть голевых передач.