​Раньери: «Лестер» - это хорошо, но лучшие впечатления я получал в «Кальяри»

Клаудио Раньери не так давно завершил тренерскую карьеру и теперь настало время для мемуаров и воспоминаний. Естественно, чаще всего ему задают вопросы, связанные с чудесным сезоном 2015/2016 в АПЛ, когда он привёл «Лестер» к чемпионскому титулу. Но, по словам Раньери, наибольшее удовлетворение от результатов своей работы он получал с «Кальяри»:

- «Лестер» - это невероятный опыт. Мы начинали с мыслью о сохранении места в АПЛ, а стали чемпионами. Но, извините, «Кальяри» остаётся моим любимым клубом, клубом моего сердца, и впечатления, которые я получал от работы с этим клубом, я ни на что не поменяю, - цитирует слова Раньери derbyderbyderby.it.