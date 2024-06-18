Экс-игрок «Локомотива»: «Кварацхелия может заменить Мбаппе»

Бывший футболист «Локомотива» Михаил Ашветия высказался о своём соотечественнике – о Хвиче Кварацхелии. Как известно, слухи в последнее время связывают Хвичу с «ПСЖ».

По мнению Ашветии, тренер «ПСЖ» Луис Энрике верит в Хвичу, если хочет видеть его в своей команде.

«Испанские тренеры любят таких техничных игроков, как Кварацхелия. И всё же я думаю, что Хвича способен заменить Мбаппе. Не сыграет как Мбаппе, но определённая замена будет», - цитирует Ашветию Metaratings.

Ранее представители 23-летнего Хвичи Кварацхелии говорили о желании футболиста покинуть «Наполи» в обозримом будущем. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 80 миллионов евро.