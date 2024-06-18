Защитник «Реала» в шаге от перехода в «Наполи»

Центральный защитник мадридского «Реала» близок к переезду в итальянскую Серию А. По информации от журналиста Маттео Моретто, молодой Рафа Марин вскоре должен стать игроком «Наполи».

Источник сообщает, что испанец уже согласовал с «партенопеи» условия личного контракта. Клубы близки к соглашению и обсуждают последние детали сделки. Трансфер будет оформлен на постоянной основе, но у мадридского «Реала» будет право первоочередного выкупа.

Напомним, в прошлом сезоне Марин выступал на правах аренды за «Алавес», где был основным игроком и произвёл хорошее впечатление. В «Наполи» Рафа будет выступать под руководством Антонио Конте.