Арвеладзе рассказал, где продолжит карьеру Хвича

Экс-футболист сборной Грузии Арчил Арвеладзе высказался насчет будущего соотечественника Хвичи Кварацхелии, выступающего в чемпионате Италии за «Наполи».

«Мне кажется, что Хвича не покинет «Наполи». «ПСЖ» сделал самое большое предложение, но итальянский клуб не хочет отпускать его за такие деньги. Хвиче некуда сейчас переходить», - приводит слова Арвеладзе «Чемпионат».

В минувшем сезоне 23-летний грузин сыграл 34 матча в Серии А. Полузащитник записал на свой счет 11 забитых мячей и шесть голевых передач. Контракт Хвичи с «Наполи» рассчитан до лета 2027 года, его рыночная стоимость составляет 80 миллионов евро.