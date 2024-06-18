«Интер» не может договориться с Индзаги - названа причина

Миланский «Интер» ведет переговоры с главным тренером Симоне Индзаги о новом трудовом соглашении. Стороны пока далеки от договоренности.

Как стало известно журналистам La Gazzetta dello Sport, руководство клуба предложило специалисту контракт до 2026 года, однако сторона Индзаги настаивает на договоре до 2027-го. Ожидается, что в ближайшее время тренер и представители клуба проведут новый этап переговоров.

Срок действующего контракта Симоне с «нерадзурри» истекает летом 2025 года. В прошедшем сезоне «Интер» под руководством Индзаги стал чемпионом итальянской Серии А.