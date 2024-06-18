«Наполи» придумал, как сохранить Хвичу ещё на один сезон

Итальянский «Наполи» придумал способ сохранить в команде вингера Хвичу Кварацхелию. По информации от журналиста Фабрицио Романо, президент клуба Аурелио де Лаурентис хочет подписать с грузином новый контракт.

Источник отмечает, что «Наполи» намерен повысить зарплату Кварацхелии и вписать в контракт сумму отступных, которая начнёт действовать с лета 2025 года. Переговоры должны состояться после Евро-2024, где Хвича выступает за сборную Грузии.

Напомним, ранее агент и отец Кварацхелии признались, что футболист хочет покинуть «Наполи» и играть в Лиге чемпионов, куда «партенопеи» не квалифицировались из-за финиша на десятом месте в Серии А.