«Аль-Хиляль» может купить звезду «Милана» за 175 миллионов евро

Португальский форвард Рафаэл Леау, выступающий за «Милан», имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Саудовской Аравии. Об этом сообщает Football-Italia.

Согласно сведениям источника, в подписании футболиста заинтересован «Аль-Хиляль». «Россонери» не хотят расставаться со своим лидером, но в его контракте есть пункт о выкупе за 175 миллионов евро. Саудовский клуб может воспользоваться этой опцией и подписать игрока.

В прошедшем клубном сезоне Леау провел 46 поединков. На счету португальца 14 забитых мячей и 14 голевых передач. Контракт нападающего с миланским клубом рассчитан до середины 2028 года.