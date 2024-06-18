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Чемпионат Италии. Серия А

«Аль-Хиляль» может купить звезду «Милана» за 175 миллионов евро

18 Июня 2024 • 09:37 Комментировать

Португальский форвард Рафаэл Леау, выступающий за «Милан», имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Саудовской Аравии. Об этом сообщает Football-Italia.

Согласно сведениям источника, в подписании футболиста заинтересован «Аль-Хиляль». «Россонери» не хотят расставаться со своим лидером, но в его контракте есть пункт о выкупе за 175 миллионов евро. Саудовский клуб может воспользоваться этой опцией и подписать игрока.

В прошедшем клубном сезоне Леау провел 46 поединков. На счету португальца 14 забитых мячей и 14 голевых передач. Контракт нападающего с миланским клубом рассчитан до середины 2028 года.

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