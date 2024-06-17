Сёмин: Хвиче пора переходить из «Наполи» в топ-клуб

Известный тренер Юрий Сёмин считает, что атакующий полузащитник Хвича Кварацхелия должен переходить из «Наполи» в более статусный клуб. По словам экс-рулевого «Локомотива», неаполитанцы могут хорошо заработать на трансфере Хвичи.

«Думаю, что «Наполи» хочет заработать, потому что его купили за 10 миллионов, а отдать могут за сто. Сегодня клуб не хочет его продавать, а завтра продаст. Конечно, он созрел для топ-клуба, ведь его признали лучшим футболистом чемпионата Италии», - цитирует Сёмина Metaratings.

В 2022 году «Наполи» с Хвичей Кварацхелией стал чемпионом Италии. Но в сезоне 2023/2024 команда финишировала только на десятой позиции в турнирной таблице Серии А. Таким образом, неаполитанцы не смогли пробиться в еврокубки.

Ранее представители Хвичи Кварацхелии говорили о желании футболиста сменить клуб.