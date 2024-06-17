Сёмин дал совет Кварацхелии

Известный тренер Юрий Сёмин дал комментарий по поводу будущего атакующего полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

Ранее представители 23-летнего футболиста, в том числе его отец, сообщили о желании Хвичи покинуть «Наполи». После этого клуб Серии А даже выпустил официальное заявление.

По мнению Сёмина, Кварацхелии нужно никого не слушать, а самому принимать решение по будущему.

«Как Хвича чувствует, так ему и нужно действовать. Потому что советчиков чересчур много. Он должен выразить своё видение, желание, где остаться. Потому что ему играть в команде с тем или иным тренером», - цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Хвичу Кварацхелию в 80 миллионов евро.