Сёмин дал совет Кварацхелии

Известный тренер Юрий Сёмин дал комментарий по поводу будущего атакующего полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии.
Ранее представители 23-летнего футболиста, в том числе его отец, сообщили о желании Хвичи покинуть «Наполи». После этого клуб Серии А даже выпустил официальное заявление.
По мнению Сёмина, Кварацхелии нужно никого не слушать, а самому принимать решение по будущему.
«Как Хвича чувствует, так ему и нужно действовать. Потому что советчиков чересчур много. Он должен выразить своё видение, желание, где остаться. Потому что ему играть в команде с тем или иным тренером», - цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».
Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Хвичу Кварацхелию в 80 миллионов евро.
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