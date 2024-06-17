«Ювентус» запланировал переговоры с Кьезой

Руководство туринского «Ювентуса» собирается провести переговоры с представителями вингера Федерико Кьезы. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Как стало известно журналисту, стороны обсудят возможное продление сотрудничества. Ожидается, что диалог состоится после завершения чемпионата Европы – 2024. Турнир закончится 14 июля.

В минувшем сезоне чемпионата Италии Федерико провел 33 поединка, в которых отметился девятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Трансферная стоимость игрока составляет 35 миллионов евро, а его действующий контракт рассчитан до середины 2025 года.