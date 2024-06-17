Джанашия объяснил, почему Хвиче будет тяжело с Конте

Экс-форвард столичного «Локомотива» Заза Джанашия переживает, что полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия может столкнуться с определенными трудностями при новом наставнике команды Антонио Конте.

«Конте играет не в тот футбол, который удобен Хвиче. Он ставит более оборонительную игру. Хвиче будет очень тяжело с этим тренером», - цитирует Джанашию «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 неаполитанцы заняли 10 место в турнирной таблице. Такой результат стал причиной смены наставника. Конте возглавил «Наполи», сменив на этом посту Франческо Кальцону.

Кварацхелия в 45 матчах забил 11 голов и 9 раз ассистировал своим партнерам. В настоящее время полузащитник находится в расположении сборной Грузии на Евро-2024.