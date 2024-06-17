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Чемпионат Италии. Серия А

Мотта просит у «Ювентуса» приобрести ему нападающего «Болоньи»

17 Июня 2024 • 09:46 Комментировать

Главный тренер туринского «Ювентуса» Тьяго Мотта просит у руководства приобрести ему нападающего «Болоньи», которую итальянский специалист тренировал в двух предыдущих сезонах.

По информации Il Corriere dello Sport, Мотта хотел бы воссоединиться с Зиркзее в «Ювентусе», так как видит в молодом нидерландце большой потенциал. Сам Джошуа в настоящий момент находится в расположении своей национальной сборной на чемпионате Европы в Германии.

23-летний Зиркзее отметился 11 голами и 4 результативными передачами в последнем розыгрыше чемпионата Италии. К футболисту также проявляют интерес клубы из Английской премьер-лиги.

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Болонья Ювентус Тьяго Мотта Джошуа Зиркзее трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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