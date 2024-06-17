«Реал» может продать игрока в Италию - названо имя

22-летний испанский защитник Рафа Марин, правами на которого владеет мадридский «Реал», может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Об этом рапортует Spy Sport.

По данным источника, в подписании футболиста заинтересован «Наполи». Руководство неаполитанского клуба хочет подписать игрока в текущее трансферное окно. Новый рулевой команды Антонио Конте рассматривает Марина как футболиста основного состава.

В минувшем сезоне Рафа выступал на правах аренды за «Алавес». Защитник принял участие в 33 поединках, в которых не отметился результативными действиями. Он получил шесть желтых карточек.