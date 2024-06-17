Луис Энрике выбрал новую звезду для «ПСЖ» с ценником 80 миллионов

Полузащитник сборной Грузии и «Наполи» Хвича Кварацхелия может оказаться во французском «ПСЖ». Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

Как стало известно журналисту, в переходе вингера лично заинтересован главный тренер парижской команды Луис Энрике. Потенциальный трансфер Кварацхелии оценивается в 80 миллионов евро. Срок трудового соглашения между игроком и «Наполи» рассчитан до середины 2027 года.

В минувшем сезоне чемпионата Италии 23-летний полузащитник принял участие в 34 поединках. Хвича отметился 11 забитыми мячами и шестью голевыми передачами.