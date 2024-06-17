Хвича выбрал себе новый клуб - это европейский гранд

Атакующий полузащитник Хвича Кварацхелия хочет уйти из «Наполи» и продолжить карьеру в чемпионате Франции. Грузинский вингер настроен пополнить ряды «ПСЖ», об этом рапортует Djaameel в социальных сетях.

Как отметил источник, между Кварацхелией и французским топ-клубом согласовано предварительное трудовое соглашение. Главным препятствием является президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис, который категорически против расставания с ведущим игроком.

Хвича пополнил ряды итальянского коллектива в 2022 году. Его трансферная стоимость оценивается в 80 миллионов евро.