«Наполи» выпустил официальное заявление после слов агента и отца Кварацхелии

В «Наполи» отреагировали на высказывания окружения Хвичи Кварацхелии.

Напомним, что агент грузинского футболиста заявил о его намерении покинуть клуб. В подобном ключе высказался и отец 23-летнего вингера. В «Наполи» быстро дали ответ.

«После заявлений, которые поступили от агента и отца Хвичи Кварацхелии, мы хотим повторить, что у игрока есть контракт с клубом, действующий ещё три года. Кварацхелия не продаётся. Будущее футболистов «Наполи» решают не их агенты и отцы, а клуб. Конец истории», – сказано в заявлении пресс-службы «Наполи».

Хвича Кварацхелия представляет цвета «партенопейцев» с лета 2022 года.