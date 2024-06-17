Отец Кварацхелии: «Я не хочу, чтобы Хвича оставался в «Наполи»

Отец Хвичи Кварацхелии поддержал стремление своего сына сменить клубную обстановку.

О намерении 23-летнего игрока покинуть «Наполи» недавно сообщил его агент. Главная причина – неучастие команды в предстоящем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Я не хочу, чтобы Хвича оставался в «Наполи», – заявил отец звезды Серии А в интервью Sport Imedi, на который ссылается инсайдер Фабрицио Романо. – За один год он поработал с четырьмя разными тренерами, что очень беспокоит. Хвича сам будет принимать решение, но эта ситуация некомфортна для меня. Я не разговаривал с ним на эту тему и не собираюсь делать это, пока идёт чемпионат Европы».

Как известно, «Наполи» намерен продлить контракт с Кварацхелией. На футболиста также претендует «ПСЖ».