Агент Кварацхелии: «Хвича хочет покинуть «Наполи» и играть в Лиге чемпионов»

Агент Мамука Джугели, представляющий интересы Хвичи Кварацхелии, подтвердил намерение своего клиента сменить клуб.

Неаполитанцы провалили прошедший сезон, заняв десятое место в Серии А. В предстоящей кампании команда не будет участвовать в еврокубках.

«Мы хотим покинуть «Наполи», но сейчас все мысли сосредоточены на Евро-2024.

Уверен, с Антонио Конте «Наполи» снова попадёт в Лигу чемпионов и будет бороться за скудетто, но это не значит, что Хвича хочет остаться. Его цель – играть в клубе, который участвует в Лиге чемпионов. Мы беспокоимся из-за того, что он может потерять год, если останется», – приводит журналист Фабрицио Романо слова Джугели.

Главным претендентом на Хвичу Кварацхелию считается «ПСЖ».