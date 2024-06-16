Уволенный из «Милана» Массара будет работать в Лиге 1

Уволенный из итальянского «Милана» летом прошлого года вместе с Паоло Мальдини Фредерик Массара будет добиваться успеха в чемпионате Франции. Он будет исполнять обязанности спортивного директора в «Ренне» - клубе, который занял десятое место в прошлом сезоне французского чемпионата.

Предыдущий спортивный директор «Ренна» Флориан Морис покинул клуб в направлении «Ниццы», уточняет Get French Football News. И его заменил именно Массара - один из творцов чемпионского титула «Милана» в итальянском чемпионате в сезоне 2021/2022. Подробности соглашения, к сожалению, не сообщаются.