Стало известно, что требовал Роналду от одноклубников в «Ювентусе»

Бывший футболист «Ювентуса» Сами Хедира рассказал о требованиях, которые Криштиану Роналду предъявлял к своим одноклубникам. Звёздный португалец призывал игроков не пользоваться телефонами во время тренировок.

«Кьеза однажды шёл в спортзал с телефоном в руке. Криштиану посмотрел и сказал: «Что ты делаешь? Слушай, тебе телефон не нужен, идти в спортзал и работай. Не пользуйся соцсетями, а сосредоточься на своей работе». Молодые футболисты реагировали так: «Ух ты!» - рассказал Хедира в программе FIVE.

Криштиану Роналду выступал за «Ювентус» в 2018-2021 годах. В настоящий момент португальский форвард играет за «Аль-Наср».

Тренировка Роналду в сборной Португалии вынужденно прерывалась