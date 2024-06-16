«Ювентус» - фаворит в гонке за защитником сборной Италии

Защитник Рикардо Калафьори может сменить клуб в летнее трансферное окно. Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, фаворитом в гонке за 22-летним Калафьори является «Ювентус».

Впрочем, есть проблема – «Болонья» очень хочет сохранить Калафьори на следующий сезон. Таким образом, осуществить трансфер защитника «Ювентусу» будет сложно.

Стоит сказать, что «Болонья» в следующем сезоне будет представлять Италию в Лиге чемпионов, как и «Ювентус».

Портал Transfermarkt оценивает Рикардо Калафьори в 30 миллионов евро. Накануне защитник провёл 90 минут в матче сборной Италии на Евро-2024.