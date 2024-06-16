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Чемпионат Италии. Серия А

Президент «Интера» подтвердил, что Лаутаро Мартинес продлит контракт с клубом

16 Июня 2024 • 13:37 Комментировать

Аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес останется в «Интере». Данный факт подтвердил президент миланского клуба Джузеппе Маротта.

— Мы согласовали каждую делать нового контракта с Лаутаро. Он будет подписан очень скоро, — цитирует функционера журналист Фабрицио Романо.

Стоит сказать, что информация о договоренностях между сторонами появилась еще в начале месяца, однако до официального объявления дело пока не дошло.

В прошедшем сезоне 26-летний Мартинес принял участие в 44 матчах во всех турнирах, забил 27 мячей и записал на свой счет семь результативных передач.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость форварда составляет 110 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Джузеппе Маротта Лаутаро Мартинес ещё теги
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