Тео Эрнандес намекнул на возможность ухода из «Милана»

Защитник «Милана» Тео Эрнандес намекнул на то, что в летнее трансферное окно он может сменить клубную прописку.

«Останусь ли я в «Милане, увидим позже. Потом посмотрим, останусь я в команде или нет. На текущий момент я полностью сосредоточен на чемпионате Европы», - сказал Эрнандес журналистам.

Ранее Златан Ибрагимович, советник владельцев «Милана», говорил о том, что Тео Эрнандес не покинет клуб летом.

Стоит отметить, что слухи связывают 26-летнего Тео Эрнандеса с «Баварией». Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают французского футболиста в 60 миллионов евро.