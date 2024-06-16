Экс-игрок «Ювентуса»: «У Роналду было эго, когда он пришёл в клуб»

«У Роналду было эго, когда он пришел в «Ювентус». Качество тренировок вместе с ним будто вышло на новый уровень. Каждый игрок, пробивая по воротам, хотел забить гол. Внутри Криштиану горит соревновательный дух, но также хочу сказать, что он был дружелюбен и приятен в общении», - передает слова Хедиры портал Goal.com.