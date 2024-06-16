Экс-игрок «Ювентуса»: «У Роналду было эго, когда он пришёл в клуб»

Бывший полузащитник туринского «Ювентуса» Сами Хедира высказался о профессионализме нападающего Криштиану Роналду.
«У Роналду было эго, когда он пришел в «Ювентус». Качество тренировок вместе с ним будто вышло на новый уровень. Каждый игрок, пробивая по воротам, хотел забить гол. Внутри Криштиану горит соревновательный дух, но также хочу сказать, что он был дружелюбен и приятен в общении», - передает слова Хедиры портал Goal.com.
Напомним, что Сами и Криштиану выступали вместе за «старую синьору» с 2018 по 2021 год. В настоящий момент португалец играет в саудовском «Аль-Насре».
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