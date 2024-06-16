«Ювентус» предложит Перину новую сделку

Голкипер Маттиа Перин может пролонгировать сотрудничество с туринским «Ювентусом». Об этом сообщается на страницах портала Tuttosport.

Согласно сведениям источника, руководство «старой синьоры» планирует предложить вратарю новое трудовое соглашение. Сам Перин готов остаться в команде.

Если стороны не договорятся, то у Маттиа есть другие варианты в чемпионате Италии. Интерес к футболисту проявляют «Аталанта», «Дженоа» и «Монца».

В прошедшем сезоне 31-летний итальянец сыграл всего три поединка за «старую синьору» в Серии А. В двух встречах Маттиа отстоял на ноль.