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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» предложит Перину новую сделку

16 Июня 2024 • 10:27 Комментировать

Голкипер Маттиа Перин может пролонгировать сотрудничество с туринским «Ювентусом». Об этом сообщается на страницах портала Tuttosport.

Согласно сведениям источника, руководство «старой синьоры» планирует предложить вратарю новое трудовое соглашение. Сам Перин готов остаться в команде.

Если стороны не договорятся, то у Маттиа есть другие варианты в чемпионате Италии. Интерес к футболисту проявляют «Аталанта», «Дженоа» и «Монца».

В прошедшем сезоне 31-летний итальянец сыграл всего три поединка за «старую синьору» в Серии А. В двух встречах Маттиа отстоял на ноль.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Маттиа Перин
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