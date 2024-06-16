​Паволетти продлил контракт с «Кальяри»

«Кальяри» чудом спас свою прописку в высшей лиге итальянского футбола, и его лучший футболист, Леонардо Паволетти, решил продлить соглашение с клубом вплоть до 2026 года. Объявление об этом опубликовала пресс-служба сардинского клуба.

- Мы гордимся тем, что Леонардо останется с нами. Он присоединился к клубу летом 2017 года, и наше новое соглашение будет действовать до 30 июня 2026 года, - гласит сообщение «Кальяри».

Леонардо Паволетти провёл за клуб с Сардинии 189 матчей, в которых ему удалось забить 49 голов. В прошлом сезоне он смог поразить ворота соперников четыре раза.