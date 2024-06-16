Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 1 3
Швейцария 1 3
Венгрия 1 0
Шотландия 1 0
Группа B
Италия 1 3
Испания 1 3
Хорватия 1 0
Албания 1 0
Группа C
Дания 0 0
Словения 0 0
Сербия 0 0
Англия 0 0
Группа D
Нидерланды 0 0
Польша 0 0
Франция 0 0
Австрия 0 0
Группа E
Украина 0 0
Румыния 0 0
Словакия 0 0
Бельгия 0 0
Группа F
Турция 0 0
Грузия 0 0
Португалия 0 0
Чехия 0 0
Чемпионат Италии. Серия А

​Галлиани - о Несте: «Сакки до «Милана» тоже не тренировал в Серии А»

16 Июня 2024 • 03:21 Комментировать

«Монца» обрела нового тренера, им стал Алессандро Неста - знаменитый в прошлом игрок, который, однако, не имеет пока что имени в тренерской профессии. Пригласивший его Адриано Галлиани считает, что отсутствие опыта в Серии А не станет для него проблемой, ведь когда-то такой путь прошли и другие добившиеся успеха специалисты:

- Я отношусь к скептицизму так - напоминаю о том, что Арриго Сакки до «Милана» тоже не тренировал в Серии А, как и Раффаэле Палладино. Как говорится, «нет двоих без трёх» (итальянский аналог поговорки «Бог любит троицу» - прим.ред), так что я надеюсь, что и у Несты получится, - цитирует слова Галлиани derbyderbyderby.it.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Адриано Галлиани Алессандро Неста Монца ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Неймар и Винисиус могут перейти в один европейский суперклуб Назван главный фаворит Евро-2024: Англия только третья Анчелотти хотят отправить в тюрьму на пять лет «Реал» или «Боруссия»: Месси признался, за кого болел в финале Лиги чемпионов Агент назвала клуб Холанна на новый сезон Тен Хаг выбрал в «Барселоне» новую звезду для «Манчестер Юнайтед» Тен Хаг выдвинул три требования «Манчестер Юнайтед» «Реал» выбрал вратаря, который заменит Лунина Суперкомпьютер назвал победителя Евро-2024 в день старта турнира Руни: «Всегда говорил Роналду, что он уродлив»
Президент «Барселоны»: «Мы лучшие в мире, у нас 48 побед в Лиге чемпионов» Анчелотти заявил, что «Реал» снимется с престижного турнира Роналду назвал совершенного футболиста - это не Месси Назван лучший испанский футболист в истории: Касильяс – третий, Рауль – седьмой Стало известно, как игроки «Манчестер Юнайтед» отреагировали на решение оставить тен Хага Анчелотти хотят отправить в тюрьму на пять лет Гвардиола дал ответ по возвращению в «Барселону» Немецкие тинейджеры уничтожили Шотландию: сборная Германии домашний Евро начала феерической победой Стало известно, какая лига отправила на Евро-2024 больше всего игроков Матвей Сафонов – игрок «ПСЖ»
Спортивные новости
Каменский отреагировал на переход Шипачёва в минское «Динамо» Янчук высказался о том, что Рублёв и Хачанов не сыграют на Олимпиаде Рублёв не сыграет на Олимпиаде-2024 Терещенко поддержал возможное проведение матча между командами НХЛ и КХЛ Янчук — о паре Алькарас-Надаль на Олимпиаде-2024: «Эта пара вызывает вопросы» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Июня
03:47 · Чемпионат Европы 2024
Скаут «Челси» наблюдал за игроком сборной Италии в матче с Албанией
03:31 · Италия. Серия А
​Паволетти продлил контракт с «Кальяри»
03:21 · Италия. Серия А
​Галлиани - о Несте: «Сакки до «Милана» тоже не тренировал в Серии А»
02:32 · Италия. Серия А
​Неста: «Мне не терпится приступить к работе»
02:02 · Италия. Серия А
Клуб Серии А работает над подписанием Дзаньоло
00:27 · Италия. Серия А
​«Монца» создала женскую команду
15 Июня
23:43 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» готов сделать щедрое предложение по Гринвуду слухи
23:22 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» просит за Митая 10 миллионов евро слухи
22:40 · Чемпионат Европы 2024
Барелла обошёл Тотти по голам за сборную Италии
22:33 · Чемпионат Европы 2024
Калафьори – второй самый молодой защитник, сыгравший за Италию на Евро
18:55 · Италия. Серия А
Тео рассказал, что сделает с Думфрисом за его плакат с изображением француза в виде пса 1
15:29 · Италия. Серия А
«Интер» повесил ценник на Дюмфриса
14:40 · Италия. Серия А
Фанаты «Лацио» устроили акцию протеста против президента
13:50 · Англия. Премьер-лига
Томори может вернуться в АПЛ
12:32 · Италия. Серия А
«Аталанта» выкупила де Кетеларе у «Милана» официально
Все новости
Рекомендуем