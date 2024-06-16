​Галлиани - о Несте: «Сакки до «Милана» тоже не тренировал в Серии А»

«Монца» обрела нового тренера, им стал Алессандро Неста - знаменитый в прошлом игрок, который, однако, не имеет пока что имени в тренерской профессии. Пригласивший его Адриано Галлиани считает, что отсутствие опыта в Серии А не станет для него проблемой, ведь когда-то такой путь прошли и другие добившиеся успеха специалисты:

- Я отношусь к скептицизму так - напоминаю о том, что Арриго Сакки до «Милана» тоже не тренировал в Серии А, как и Раффаэле Палладино. Как говорится, «нет двоих без трёх» (итальянский аналог поговорки «Бог любит троицу» - прим.ред), так что я надеюсь, что и у Несты получится, - цитирует слова Галлиани derbyderbyderby.it.