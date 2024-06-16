​Неста: «Мне не терпится приступить к работе»

Алессандро Неста - новый тренер «Монцы», готовящейся к своему третьему сезону в Серии А. О назначении Несты было объявлено накануне. Бывший футболист «Лацио» и «Милана» прокомментировал свои новые перспективы.

- Мне не терпится поскорее приступить к работе, со всей моей страстью и преданностью делу. Очень благодарен Адриано Галлиани за эту прекрасную возможность, - цитирует слова Несты официальный сайт «Монцы».

Минувший сезон итальянского чемпионата Серии А «Монца» закончила на двенадцатом месте турнирной таблицы. Чемпионом страны, напомним, в двадцатый раз в своей истории стал миланский «Интер».