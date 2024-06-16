Клуб Серии А работает над подписанием Дзаньоло

Футболист «Галатасарая» Николо Дзаньоло может вернуться в Серию А.

В начале месяца в СМИ распространилась информация о вероятном переходе итальянца в испанский «Вильярреал», однако сделка так и не была оформлена. Считается, что Дзаньоло предпочитает вернуться на родину, поэтому не торопится принимать предложения от зарубежных клубов. По данным журналиста Руди Галетти, в настоящий момент над подписанием экс-игрока «Ромы» работает «Аталанта» – бергамаски хотят оформить аренду с возможностью выкупа.

«Галатасарай» настаивает на своём: турецкий гранд планирует либо продать Дзаньоло напрямую, либо отпустить его в аренду с обязательством выкупа не менее чем за 20 млн евро.

В прошедшем сезоне 24-летний футболист выступал за «Астон Виллу» на правах аренды.