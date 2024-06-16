Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 1 3
Швейцария 1 3
Венгрия 1 0
Шотландия 1 0
Группа B
Испания 1 3
Италия 1 3
Албания 1 0
Хорватия 1 0
Группа C
Дания 0 0
Словения 0 0
Сербия 0 0
Англия 0 0
Группа D
Нидерланды 0 0
Польша 0 0
Франция 0 0
Австрия 0 0
Группа E
Украина 0 0
Румыния 0 0
Словакия 0 0
Бельгия 0 0
Группа F
Турция 0 0
Грузия 0 0
Португалия 0 0
Чехия 0 0
Чемпионат Италии. Серия А

Клуб Серии А работает над подписанием Дзаньоло

16 Июня 2024 • 02:02 Комментировать
Аталанта
2:3
Фиорентина

Футболист «Галатасарая» Николо Дзаньоло может вернуться в Серию А.

В начале месяца в СМИ распространилась информация о вероятном переходе итальянца в испанский «Вильярреал», однако сделка так и не была оформлена. Считается, что Дзаньоло предпочитает вернуться на родину, поэтому не торопится принимать предложения от зарубежных клубов. По данным журналиста Руди Галетти, в настоящий момент над подписанием экс-игрока «Ромы» работает «Аталанта» – бергамаски хотят оформить аренду с возможностью выкупа.

«Галатасарай» настаивает на своём: турецкий гранд планирует либо продать Дзаньоло напрямую, либо отпустить его в аренду с обязательством выкупа не менее чем за 20 млн евро.

В прошедшем сезоне 24-летний футболист выступал за «Астон Виллу» на правах аренды.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Аталанта Николо Дзаньоло трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

09 Июня
23:50
Названы условия возможного перехода де Кетеларе из «Милана» в «Аталанту»
05:09
«Манчестер Юнайтед» ещё может выкупить Амрабата
06 Июня
01:23
«Ювентус» готов предложить «Аталанте» 42 млн евро и своего игрока в обмен на Копмейнерса
04 Июня
02:32
Инсайдер Романо поделился информацией о возможном переходе в «Ювентус» звезды «Аталанты»
03 Июня
02:39
Гасперини: «Реал» может стать ещё сильнее после прихода Мбаппе»
00:04
Скамакка ответил на критику Спаллетти: «Я не считаю себя ленивым»
02 Июня
22:52
Сборная Италии может потерять защитника перед Евро-2024
22:27
Гасперини «уколол» «Интер» 1
21:04
«Фиорентина» помешала «Аталанте» финишировать на третьем месте
03:28
Интересный прогноз и ставка на матч Аталанта – Фиорентина чемпионата Италии – 2 июня 2024
01 Июня
15:40
«Аталанта» – «Фиорентина»: прогноз и ставки БК Pinnacle
09:15
Беленький: «У Миранчука позитивная репутация в Италии»
31 Мая
00:52
Гасперини: «Недавно я получил предложение из Англии»
25 Мая
12:19
«Эвертон» может подписать бывшего полузащитника «Ливерпуля»
24 Мая
14:14
«Аталанте» Миранчука надо проиграть, чтобы помочь Италии: Рассказываем о дикой ситуации в Серии А 2
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Неймар и Винисиус могут перейти в один европейский суперклуб Назван главный фаворит Евро-2024: Англия только третья Анчелотти хотят отправить в тюрьму на пять лет «Реал» или «Боруссия»: Месси признался, за кого болел в финале Лиги чемпионов Агент назвала клуб Холанна на новый сезон Тен Хаг выбрал в «Барселоне» новую звезду для «Манчестер Юнайтед» Тен Хаг выдвинул три требования «Манчестер Юнайтед» «Реал» выбрал вратаря, который заменит Лунина Суперкомпьютер назвал победителя Евро-2024 в день старта турнира Руни: «Всегда говорил Роналду, что он уродлив»
Президент «Барселоны»: «Мы лучшие в мире, у нас 48 побед в Лиге чемпионов» Анчелотти заявил, что «Реал» снимется с престижного турнира Роналду назвал совершенного футболиста - это не Месси Назван лучший испанский футболист в истории: Касильяс – третий, Рауль – седьмой Стало известно, как игроки «Манчестер Юнайтед» отреагировали на решение оставить тен Хага Анчелотти хотят отправить в тюрьму на пять лет Гвардиола дал ответ по возвращению в «Барселону» Немецкие тинейджеры уничтожили Шотландию: сборная Германии домашний Евро начала феерической победой Стало известно, какая лига отправила на Евро-2024 больше всего игроков Генич покинул «Матч ТВ»
Спортивные новости
Каменский отреагировал на переход Шипачёва в минское «Динамо» Янчук высказался о том, что Рублёв и Хачанов не сыграют на Олимпиаде Рублёв не сыграет на Олимпиаде-2024 Терещенко поддержал возможное проведение матча между командами НХЛ и КХЛ Янчук — о паре Алькарас-Надаль на Олимпиаде-2024: «Эта пара вызывает вопросы» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Июня
02:02 · Италия. Серия А
Клуб Серии А работает над подписанием Дзаньоло
00:27 · Италия. Серия А
​«Монца» создала женскую команду
15 Июня
23:43 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» готов сделать щедрое предложение по Гринвуду слухи
23:22 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» просит за Митая 10 миллионов евро слухи
22:40 · Чемпионат Европы 2024
Барелла обошёл Тотти по голам за сборную Италии
22:33 · Чемпионат Европы 2024
Калафьори – второй самый молодой защитник, сыгравший за Италию на Евро
18:55 · Италия. Серия А
Тео рассказал, что сделает с Думфрисом за его плакат с изображением француза в виде пса 1
15:29 · Италия. Серия А
«Интер» повесил ценник на Дюмфриса
14:40 · Италия. Серия А
Фанаты «Лацио» устроили акцию протеста против президента
13:50 · Англия. Премьер-лига
Томори может вернуться в АПЛ
12:32 · Италия. Серия А
«Аталанта» выкупила де Кетеларе у «Милана» официально
09:29 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» обсудил с «Манчестер Юнайтед» трансфер двух атакующих игроков
07:25 · Италия. Серия А
Конте решил продать одного из лидеров «Наполи»
14 Июня
20:06 · Россия. Премьер-лига
Оздоев: «Пирло оказался простейшим человеком, который идёт на контакт со всеми»
18:35 · Италия. Серия А
Скардино — о назначении Мотты в «Ювентус»: «У него есть чемпионский характер» эксклюзив
Все новости
Рекомендуем