​«Монца» создала женскую команду

Пополнение среди женских команд Италии - теперь в женском футболе представлена и «Монца». Амбициозный проект безвременно покинувшего мир Сильвио Берлускони продолжает его верный соратник Адриано Галлиани - и он прокомментировал новое начинание:

- Мы с гордостью объявляем о начале нашего нового проекта, он показывает растущую роль женского футбола, - объявил Галлиани.

Новая женская команда начнёт свои выступления во второй по силе лиге женского итальянского футбола. Мужская «Монца», напомним, заняла двенадцатое место в прошедшем сезоне итальянского чемпионата Серии А.