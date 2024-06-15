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Чемпионат Италии. Серия А

Тео рассказал, что сделает с Думфрисом за его плакат с изображением француза в виде пса

15 Июня 2024 • 18:55 Комментировать

Игрок обороны «Милана» и сборной Франции Тео Эрнандес рассказал, как поведёт себя при встрече с защитником «Интера» и сборной Нидерландов Дензелом Думфрисом.

Национальные команды Франции и Нидерландов сыграют друг с другом во 2-м туре группового Евро-2024.

«Между «Интером» и «Миланом» существует очень важное соперничество. То, что произошло в тот день… это часть происходящего. Я спокоен. Если я увижу его, я поздороваюсь с ним, проблем нет», — приводит слова Эрнандес RMC Sport.

Думфрис во время празднования чемпионства «нерадзурри» проехался на открытом автобусе с плакатом, на котором был изображён Тео Эрнандес в виде собаки на поводке. Позднее Дензел Думфрис был оштрафован за этот поступок на 4 тыс евро.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Тео Эрнандес
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