Тео рассказал, что сделает с Думфрисом за его плакат с изображением француза в виде пса

Игрок обороны «Милана» и сборной Франции Тео Эрнандес рассказал, как поведёт себя при встрече с защитником «Интера» и сборной Нидерландов Дензелом Думфрисом.

Национальные команды Франции и Нидерландов сыграют друг с другом во 2-м туре группового Евро-2024.

«Между «Интером» и «Миланом» существует очень важное соперничество. То, что произошло в тот день… это часть происходящего. Я спокоен. Если я увижу его, я поздороваюсь с ним, проблем нет», — приводит слова Эрнандес RMC Sport.

Думфрис во время празднования чемпионства «нерадзурри» проехался на открытом автобусе с плакатом, на котором был изображён Тео Эрнандес в виде собаки на поводке. Позднее Дензел Думфрис был оштрафован за этот поступок на 4 тыс евро.