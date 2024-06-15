«Интер» повесил ценник на Дюмфриса

Действующий контракт защитника Дензела Дюмфриса с «Интером» рассчитан до середины 2025 года. В миланском клубе не хотят повторения истории с Миланом Шкриньяром, который покинул клуб свободным агентом. По этой причине «нерадзурри» будут открыты к продаже Дюмфриса этим летом. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «Интер» хочет заработать на трансфере 28-летнего нидерландца 25-30 миллионов евро.

Интерес к Дюмфрису проявляет «Астон Вилла», а ранее справки на игрока наводил «Манчестер Юнайтед».

В прошлом году Дюмфрис запрашивал у «Интера» зарплату в 5,5 миллиона евро. Позже сторона игрока снизила требования, но договориться до сих пор не получилось.