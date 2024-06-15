Фанаты «Лацио» устроили акцию протеста против президента

Болельщики «Лацио» недовольны действиями президента клуба Клаудио Лотито. В социальных сетях появилась информация о том, что на акцию против Лотито накануне пришло более 15 тысяч фанатов «орлов». В ходе этой акции поклонники римского клуба даже зажигали свечи и просили бога забрать Лотито… Впрочем, в Италии болельщики всегда отличались своей жёсткостью.

Стоит сказать, что последний чемпионат Италии «Лацио» завершил на седьмой позиции в турнирной таблице. В следующем сезоне римляне будут представлять страну во втором по рангу клубном турнире континента – в Лиге Европы.