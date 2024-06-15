«Аталанта» официально объявила о выкупе полузащитника Шарля де Кетеларе, который в прошлом сезоне выступал за команду на правах аренды из «Милана». Сумма трансфера составила 26 миллионов евро.

Напомним, де Кетеларе был одним из ключевых футболистов «Аталанты» в прошлом сезоне. 23-летний бельгиец закончил сезон с 10 голами и 8 результативными передачами в итальянской Серии А, что помогло «Аталанте» финишировать на четвёртом месте. Также де Кетеларе помог своей команде выиграть Лигу Европы и дойти до финала Кубка Италии.

Отметим, что два года назад «Милан» заплатил за трансфер Шарля 37 миллионов евро бельгийскому «Брюгге».