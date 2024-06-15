Конте решил продать одного из лидеров «Наполи»

Центрфорвард «Наполи» Виктор Осимхен может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом рапортуют журналисты The Guardian.

Согласно данным источника, новый наставник неаполитанской команды Антонио Конте решил продать игрока. Рыночная стоимость нигерийского бомбардира оценивается в 120 миллионов евро. Ранее в прессе сообщалось об интересе к Осимхену со стороны лондонского «Арсенала». Также у игрока есть варианты трудоустройства в чемпионате Саудовской Аравии.

В минувшем сезоне Виктор провел 32 встречи за «Наполи». Нападающий отметился 17 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.