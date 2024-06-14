Бывший игрок «Ювентуса» Франческо Скардино в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о назначении Тьяго Мотты на пост главного тренера туринцев.

«Тьяго Мотта очень подготовленный тренер. У него есть игровой стиль, который мне очень нравится. За его «Болоньей» всегда было интересно смотреть. Также важно, что у него есть чемпионский характер, это видно. Нужно оценить, как главный тренер будет работать в команде, которая участвует в четырех турнирах и в каждом из них должна победить. Давление на Мотту будет очень большим, но я думаю, он с ним справится», — сказал Скардино.

Ранее стало известно, что бывший наставник «Болоньи» Тьяго Мотта стал новым рулевым «Ювентуса». Контракт между сторонами заключен на три года.