Агент: «Уверен, Тареми здорово впишется в «Интер»

Агент Федерико Пасторелло поделился мнением о переходе Мехди Тареми в миланский «Интер».

31-летний игрок пополнит ряды «нерадзурри» в качестве свободного агента, поскольку его контракт с «Порту» подходит к концу. Сделка уже оформлена и подтверждена официально.

«Ему не терпится начать выступления в «Интере». Он сделал выбор в пользу этого клуба уже очень давно. Мехди не входит в число моих клиентов, и я всего лишь выступил посредником при оформлении сделки, но могу сказать, что он отличный парень. Уверен, он здорово впишется в команду, и болельщики будут им очень довольны», – передаёт журналист Джанлука ди Марцио слова Пасторелло.