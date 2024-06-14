Новый главный тренер «Наполи» Антонио Конте намерен усилить защитную линию команды.

Наставник запросил у руководства клуба двух футболистов – правого защитника Амара Дедича («Ред Булл Зальцбург») и левого защитника Леонардо Спинаццолу («Рома»), докладывает инсайдер Джанлука ди Марцио.

21-летний босниец может стать заменой капитану Джованни ди Лоренцо, планирующему покинуть «Наполи». Что касается 31-летнего итальянца, то он будет доступен в качестве свободного агента – контракт с «Ромой» истекает в текущем месяце.

Согласно оценке авторитетного сайта Transfermarkt, стоимость Дедича составляет 20 млн евро, а Спинаццола оценивается в 4 млн.