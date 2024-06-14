«Аталанта» выкупит игрока «Милана»

Полузащитник Шарль де Кетеларе перейдёт из «Милана» в «Аталанту» на постоянной основе.

Бельгиец не смог проявить себя, выступая за «россонери», зато отлично справился в «Аталанте». По информации инсайдера Фабрицио Романо, бергамаски окончательно решили выкупить 23-летнего футболиста на оговорённых заранее условиях – «Милан» заработает порядка 22-23 млн евро, а также 2 млн в виде бонусов. Кроме того, миланский гранд получит 10% от будущей перепродажи атакующего хавбека.

Шарль де Кетеларе отметился 14 забитыми мячами и 11 результативными передачами в 50 поединках за «Аталанту» в прошедшем сезоне. В цветах «Милана» игрок провёл 40 матчей, записав на свой счёт лишь один ассист.