Агент: «Стиль игры Артура подходит Тьяго Мотте»

Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы полузащитника Артура Мело, высказался о будущем своего клиента в «Ювентусе».

Бразилец провёл прошедший сезон в «Фиорентине» на правах аренды, и «фиалки» решили не совершать выкуп. По словам Пасторелло, 27-летний хавбек может получить новый шанс в «Ювентусе» после смены тренера.

«С приходом Мотты в тактическом подходе «Ювентуса» произойдут изменения. Уверен, стиль Артура вписывается в видение нового тренера. Решение предстоит принимать руководству, посмотрим. Мы спокойны, ведь Артур провёл отличный сезон – найти решение не составит труда», – цитирует Goal агента.