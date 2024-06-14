Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 0 0
Шотландия 0 0
Венгрия 0 0
Швейцария 0 0
Группа B
Хорватия 0 0
Испания 0 0
Италия 0 0
Албания 0 0
Группа C
Дания 0 0
Словения 0 0
Сербия 0 0
Англия 0 0
Группа D
Нидерланды 0 0
Польша 0 0
Франция 0 0
Австрия 0 0
Группа E
Украина 0 0
Румыния 0 0
Словакия 0 0
Бельгия 0 0
Группа F
Турция 0 0
Грузия 0 0
Португалия 0 0
Чехия 0 0
Чемпионат Италии. Серия А

Агент: «Стиль игры Артура подходит Тьяго Мотте»

14 Июня 2024 • 01:43 Комментировать

Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы полузащитника Артура Мело, высказался о будущем своего клиента в «Ювентусе».

Бразилец провёл прошедший сезон в «Фиорентине» на правах аренды, и «фиалки» решили не совершать выкуп. По словам Пасторелло, 27-летний хавбек может получить новый шанс в «Ювентусе» после смены тренера.

«С приходом Мотты в тактическом подходе «Ювентуса» произойдут изменения. Уверен, стиль Артура вписывается в видение нового тренера. Решение предстоит принимать руководству, посмотрим. Мы спокойны, ведь Артур провёл отличный сезон – найти решение не составит труда», – цитирует Goal агента.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Фиорентина Тьяго Мотта Федерико Пасторелло Артур Мело ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Агент назвал клуб, в котором Тюкавин начнёт новый сезон Гвардиола назвал две сборные, которые могут выиграть Евро-2024 - это не Франция и Англия Роналду назвал совершенного футболиста - это не Месси Фергюсон выбрал нового главного тренера в «Манчестер Юнайтед» Моуринью назвал игрока, который станет лучшим на Евро-2024 Руни назвал игрока, которого убрал бы из сборной Англии ради Грилиша Мбаппе выбрал двух финалистов Евро-2024 В УЕФА назвали четыре сборные, которые могут выиграть Евро-2024 Кроос высказался о конфликте в сборной Германии перед стартом Евро-2024 Альварес решил, где хочет продолжить карьеру
Легенда «Манчестер Юнайтед» Руни выбрал лучшего между Гвардиолой и Фергюсоном Назван лучший вратарь мира: Нойер занял пятое место, Куртуа лишь десятый Шевченко назвал лучшего нападающего в истории «Милана» Анчелотти заявил, что «Реал» снимется с престижного турнира Назван лучший нападающий 2000-х: Роналдо - второй, Ибрагимович на пятом месте Месси ответил, сыграет ли на чемпионате мира – 2026 Президент «Барселоны»: «Мы лучшие в мире, у нас 48 побед в Лиге чемпионов» «Барселона» уже выбрала замену Флику на случай провала Анчелотти хотят отправить в тюрьму на пять лет Роналду назвал совершенного футболиста - это не Месси
Спортивные новости
Канарейкин: «Буду смотреть чемпионат Европы от звонка до звонка» Канарейкин объяснил, за счёт чего «Эдмонтон» сможет переломить серию с «Флоридой» Терещенко рассказал, в какой хоккей играет «Флорида» Надаль и Алькарас сыграют вместе в парном разряде на Олимпийских играх «Флорида» одержала победу во втором матче финала Кубка Стэнли над «Эдмонтоном» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Июня
02:15 · Нидерланды. Эредивизие
Агент де Врея рассказал, куда мог перейти игрок из «Интера»
01:52 · Италия. Серия А
«Аталанта» выкупит игрока «Милана»
01:43 · Италия. Серия А
Агент: «Стиль игры Артура подходит Тьяго Мотте»
01:34 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Наср» выбирает между двумя топ-вратарями
00:56 · Италия. Серия А
Новый тренер «Ювентуса» Мотта позвонил капитану «Наполи»
00:13 · Чемпионат Европы 2024
Игрок сборной Албании: «Барелла – один из лучших полузащитников в мире»
13 Июня
23:37 · Италия. Серия А
На Морату появился новый претендент из Серии А
23:09 · Италия. Серия А
Итальянский журналист: «Ювентус» поступил правильно, выбрав Тьяго Мотту» эксклюзив
22:49 · Чемпионат Европы 2024
Кьеза: «Моя цель – вернуться на высочайший уровень»
22:30 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Италии потеряла полузащитника из-за травмы – он пропустит первый матч на Евро-2024
19:15 · Италия. Серия А
Кьеза примет решение о своём будущем после Евро-2024
18:47 · Италия. Серия А
Йевтич: «Уверен, что Кварацхелия покинет «Наполи»
18:09 · Италия. Серия А
Паоло Дзанетти – новый главный тренер «Вероны» официально
17:55 · Италия. Серия А
Ибрагимович – о Лиге чемпионов: «Я не ищу мести»
17:43 · Италия. Серия А
Ибрагимович прокомментировал назначение Фонсеки тренером «Милана»
Все новости
Рекомендуем